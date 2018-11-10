Один легковик згорів і ще чотири пошкоджено у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Дніпрі вогнем знищено легковий автомобіль ВАЗ-2106 та пошкоджено чотири близько розташовані легкові автомобілі (Daewoo Matiz, Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Renault Trafic), передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Як повідомили у прес-службі, сьогодні о 04:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у легковому автомобілі по вулиці Березинська Індустріального району міста Дніпро.
“По прибуттю до місця вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кузові легкового автомобіля ВАЗ 2106. Вогнем знищено легковий автомобіль ВАЗ-2106 та пошкоджено чотири близько розташовані легкові автомобілі (Daewoo Matiz, Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Renault Trafic). Загальна площі пожежі 30 м. кв”, — йдеться у повідомленні.
Пожежу було локалізовано о 04:33 та ліквідовано о 05:15. Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Києві біля моста Патона загорівся автомобіль.