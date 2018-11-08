У Києві біля моста Патона загорівся автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві при з'їзді з Набережного шосе біля моста Патона загорівся автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на очевидців.
"На з'їзді з Набережного шосе в бік моста Патона горить авто, намагаються загасити вогонь", - пишуть очевидці у соцмережі.
Подробиці інциденту, як і причини загорання, наразі невідомі.
Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області, який є курортним містом, загорівся легковий автомобіль, після чого вибухнув.