В Киеве возле моста Патона загорелся автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве при съезде с Набережного шоссе возле моста Патона загорелся автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев.
"На съезде с Набережного шоссе в сторону моста Патона горит авто, пытаются потушить огонь", - пишут очевидцы в соцсети.
Подробности инцидента, как и причины возгорания, пока неизвестны.
Напомним, в Бердянске Запорожской области, который является курортным городом, загорелся легковой автомобиль, после чего взорвался.