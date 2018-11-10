Одна легковушка сгорела и еще четыре повреждены в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Днепре огнем уничтожено легковой автомобиль ВАЗ-2106 и повреждено четыре близко расположенные легковые автомобили (Daewoo Matiz, Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Renault Trafic), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как сообщили в пресс-службе, сегодня в 04:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле по улице Березинская Индустриального района города Днепр.
"По прибытию к месту пожарные установили, что пожар возник в кузове легкового автомобиля ВАЗ 2106. Огнем уничтожено легковой автомобиль ВАЗ-2106 и повреждено четыре близко расположенные легковые автомобили (Daewoo Matiz, Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Renault Trafic). Общая площадь пожара 30 м. кв", - говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 4:33 и ликвидирован в 5:15. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Киеве возле моста Патона загорелся автомобиль.