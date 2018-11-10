Марганец остался без света из-за пожара на электростанции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Марганце произошел пожар на электростанции. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате пожара временно было приостановлено электроснабжение в городе, передает УНН.
Как сообщили спасатели, в 3:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории электростанции по улице Промышленная города Марганец.
"... пожар возник в масляном выключателе закрытого распределительного устройства на 6 кВт на площади 2 м. кв", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что в результате пожара временно было приостановлено электроснабжение в городе Марганец. Проведены работы по восстановлению электроснабжения по резервной сети.
Погибших и пострадавших нет. Пожар удалось локализовать в 04:25 и ликвидировать в 04:50.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами. По состоянию на 6:15 электроснабжение восстановлено.
Как сообщал УНН, в Днепре огнем уничтожено легковой автомобиль ВАЗ-2106 и повреждено четыре близко расположенные легковые автомобили (Daewoo Matiz, Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Renault Trafic).