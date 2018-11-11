В Николаевской области ночью горел психоневрологический интернат
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Николаевской области, сегодня ночью произошел пожар в психоневрологическом интернате. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.
Как рассказали спасатели, сегодня, 11 ноября в 3:59 к ним поступило сообщение о пожаре в Гаражанском психоневрологическом доме интернате на ул. Проездной на территории Старогаражанского сельского совета.
"Уже в 04:00 к месту происшествия выехали дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарные местной пожарной команды "Привольное". По приезду установлено, что огнем охвачено бытовое помещение жилого корпуса № 1 и существовала угроза распространения пламени на большую площадь. До прибытия спасателей персоналом заведения приняты неотложные меры по оповещению, как Службы спасения, так и находящихся людей в интернате. Были эвакуированы на свежий воздух 35 человек", - рассказали спасатели.
В ГоСЧС добавили, что пожар был ликвидирован в 05:10. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - нарушение правил обращения с электробытовыми приборами.
Напомним, в Марганце произошла пожар на электростанции. В результате пожара временно было приостановлено электроснабжение в городе.