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В Николаеве двое экс-военных ВСУ незаконно сбывали оружие

Киев • УНН

 • 13100 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Николаеве правоохранители разоблачили и прекратили незаконную деятельность по переработке, хранению и сбыту огнестрельного оружия и средств поражения. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Николаеве двое экс-военных ВСУ незаконно сбывали оружие

По данным спецслужбы, нелегальное изготовление и продажу организовали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, уволенных в запас. В мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них, злоумышленники перерабатывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния для дальнейшего сбыта.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и хранения оружия правоохранители обнаружили значительный арсенал: 6 тротиловых шашек общим весом 1.6 килограмма, 3 ручных гранаты Ф-1, 7 пистолетов, 7 электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра. Кроме того изъято средства для кустарной переработки оружия.

Изъятые обнаруженные средства поражения переданы для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз.

Сейчас основной организатор противоправного механизма задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства открытого ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об осуществлении ему сообщение о подозрении.

Напомним, правоохранители Киевской области задержали мужчину, который сбывал огнестрельное оружие.

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