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У Миколаєві двоє ексвійськових ЗСУ незаконно збували зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Миколаєві правоохоронці викрили та припинили незаконну діяльність із переробки, зберігання та збуту вогнепальної зброї та засобів ураження. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

У Миколаєві двоє ексвійськових ЗСУ незаконно збували зброю

За даними спецслужби, нелегальне виготовлення та продаж організували двоє військовослужбовців Збройних Сил України, звільнених у запас. У майстерні, облаштованій за місцем проживання одного із них, зловмисники переробляли травматичну зброю і доводили її до бойового стану для подальшого збуту.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання зброї правоохоронці виявили значний арсенал: 6 тротилових шашок загальною вагою 1.6 кілограма, 3 ручних гранати Ф-1, 7 пістолетів, 7 електродетонаторів, велика кількість набоїв різного калібру. Крім того вилучено засоби для кустарної переробки зброї.

Вилучені виявлені засоби ураження передані для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз.

Наразі основний організатор протиправного механізму затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження відкритого з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо здійснення йому повідомлення про підозру. 

Нагадаємо, правоохоронці Київщини викрили та затримали збувача вогнепальної зброї.

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