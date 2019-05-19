В Николаеве мужчину зажало металлической конструкцией на предприятии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Николаеве спасли мужчину, которого зажало металлической конструкцией на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передает УНН.
Так, 18 мая в 17:43 во время проведения очистки короба для переработки семян силоса металлической конструкции был заблокирован работник предприятия, расположенного в Заводском районе Николаева.
Сообщается, что спасатели с помощью гидравлического домкрата и пневматических подушек подняли поврежденные элементы конструкции и освободили пострадавшего 1997 года рождения.
После этого гражданина госпитализировали в лечебное учреждение, пока его состояние удовлетворительное.
Напомним, за сутки в Карпатах спасли двух туристов.