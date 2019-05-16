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За добу у Карпатах врятували двох туристів

За добу у Карпатах врятували двох туристів

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КИЇВ. 16 травня. УНН. За минулу добу рятувальники надали допомогу двом туристам у Карпатах. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.

"Упродовж минулої доби 15 травня закарпатські гірські рятувальники двічі виїздили на аварійно-рятувальні роботи для надання допомоги травмованим у Карпатах туристам", - йдеться в повідомленні.

Так, перше повідомлення було про те, що під час проходження туристичного маршруту в лісовому масиві в районі с. Чорна тиса 24-річна жителька міста Дніпро травмувала ногу та потребує допомоги. Цей сигнал надійшов до рятувальників о 12:50.

"О 16:50 надзвичайники дісталися до місця перебування туристки, надали їй долікарську допомогу та транспортували до Ясінянської міської лікарні", - повідомили у ДСНС.

О 16:50 повідомлення надійшло від громадянина Польщі 1976 року народження.

"В іноземця під час проходження туристичним маршрутом в районі полонини Менчул, що на Рахівщині, різко погіршився стан здоров’я", - зазначили у ДСНС.

О 20:30 рятувальники відшукали туриста та надали йому долікарську допомогу. Далі його транспортували до найближчого населеного пункту та передали до рук лікарів екстреної медичної допомоги для транспортування до Рахівської центральної лікарні.

Нагадаємо, на початку травня через негоду туристів закликали не виходити у гори.

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