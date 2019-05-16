За сутки в Карпатах спасли двух туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. За минувшие сутки спасатели оказали помощь двум туристам в Карпатах. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.
"За прошедшие сутки 15 мая закарпатские горные спасатели дважды выезжали на аварийно-спасательные работы для оказания помощи травмированным в Карпатах туристам", - говорится в сообщении.
Так, первое сообщение было о том, что во время прохождения туристического маршрута в лесном массиве в районе с. Черная Тиса 24-летняя жительница города Днепр травмировала ногу и нуждается в помощи. Этот сигнал поступил спасателям в 12:50.
"В 16:50 чрезвычайники добрались до места пребывания туристки, оказали ей доврачебную помощь и транспортировали в Ясинянскую городскую больницу", - сообщили в ГСЧС.
В 16:50 сообщение поступило от гражданина Польши 1976 года.
"У иностранца во время прохождения туристическим маршрутом в районе долины Менчул, в Раховском районе, резко ухудшилось состояние здоровья", - отметили в ГСЧС.
В 20:30 спасатели нашли туриста и предоставили ему доврачебную помощь. Далее его транспортировали до ближайшего населенного пункта и передали в руки врачей экстренной медицинской помощи для транспортировки в Раховскую центральную больницу.
Напомним, в начале мая из-за непогоды туристов призвали не выходить в горы.