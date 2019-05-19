У Миколаєві чоловіка затисло металевою конструкцією на підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Миколаєві врятували чоловіка, якого затисло металевою конструкцією на підприємстві. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, передає УНН.
Так, 18 травня о 17:43 під час проведення очистки коробу для переробки насіння силосу металевою конструкцією було заблоковано працівника підприємства, розташованого в Заводському районі м. Миколаєва.
Повідомляється, що рятувальники за допомогою гідравлічного домкрата та пневматичних подушок підняли пошкоджені елементи конструкції та вивільнили постраждалого 1997 року народження.
Після цього громадянина госпіталізували до лікувального закладу, наразі його стан задовільний.
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