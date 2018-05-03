У Microsoft начали блокировать пользователей за нецензурную лексику

В пользовательском соглашении прописано, что клиентам сервисов также запрещается публично демонстрировать графические изображения обнаженной натуры. За нарушение новых правил пользователи могут лишиться доступа к Skype, Xbox, Outlook.

Блокировка также ожидает аккаунты, действия которых, можно трактовать как призывы к противоправной деятельности. При этом эксперты отмечают, что массовой блокировки ожидать не стоит, так как пользователи сначала получат предупреждение.



В случае повторных нарушений пользователи будут лишаться доступа к отдельным сервисам, самое жесткое наказание — удаление аккаунта. Примечательно, что по новым правилам также может быть заблокирована электронная переписка в рамках сервисов.

Как сообщал УНН, iTunes теперь доступен в качестве приложения в фирменном Microsoft Store. Как отмечается, эта версия практически идентична той, что можно скачать с официального сайта Apple, однако установка версии Store означает возможность получать автоматические обновления. Также iTunes теперь появится на ПК с Windows 10 S Mode.