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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Microsoft начали блокировать пользователей за нецензурную лексику

Киев • УНН

 • 9117 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Изменения в пользовательское соглашение Microsoft вступили в силу с 1 мая — согласно поправкам, аккаунты сервисов компании, в которых содержится нецензурная лексика, начнут блокировать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

У Microsoft начали блокировать пользователей за нецензурную лексику

В пользовательском соглашении прописано, что клиентам сервисов также запрещается публично демонстрировать графические изображения обнаженной натуры. За нарушение новых правил пользователи могут лишиться доступа к Skype, Xbox, Outlook.

Блокировка также ожидает аккаунты, действия которых, можно трактовать как призывы к противоправной деятельности. При этом эксперты отмечают, что массовой блокировки ожидать не стоит, так как пользователи сначала получат предупреждение.

В случае повторных нарушений пользователи будут лишаться доступа к отдельным сервисам, самое жесткое наказание — удаление аккаунта. Примечательно, что по новым правилам также может быть заблокирована электронная переписка в рамках сервисов.

Как сообщал УНН, iTunes теперь доступен в качестве приложения в фирменном Microsoft Store. Как отмечается, эта версия практически идентична той, что можно скачать с официального сайта Apple, однако установка версии Store означает возможность получать автоматические обновления. Также iTunes теперь появится на ПК с Windows 10 S Mode.

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