У Microsoft почали блокувати користувачів за нецензурну лексику
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Зміни в угоду користувача Microsoft вступили в силу з 1 травня - згідно з поправками, акаунти сервісів компанії, у яких міститься нецензурна лексика, почнуть блокувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
У призначеному для користувача угоді прописано, що клієнтам сервісів також забороняється публічно демонструвати графічні зображення оголеної натури. За порушення нових правил користувачі можуть позбутися доступу до Skype, Xbox, Outlook.
Блокування також очікує акаунти, дії яких, можна трактувати як заклики до протиправної діяльності. При цьому експерти відзначають, що масової блокування очікувати не варто, так як користувачі спочатку отримають попередження.
У разі повторних порушень користувачі будуть позбавлятися доступу до окремих сервісів, найжорсткіше покарання - вилучення користувача. Примітно, що за новими правилами також може бути заблокована електронне листування в рамках сервісів.
Як повідомляв УНН, iTunes тепер доступний як додаток в фірмовому Microsoft Store. Як зазначається, ця версія практично ідентична тій, що можна скачати з офіційного сайту Apple, проте установка версії Store означає можливість отримувати автоматичні оновлення. Також iTunes тепер з'явиться на ПК з Windows 10 S Mode.