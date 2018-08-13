В метро Киева показали скрытую надпись "Слава Украине" советских времен

"Этот лозунг имеет столетнюю историю - в разных вариантах выкрикивалось несколькими поколениями борцов за независимость. Как атрибут украинского национализма в советские времена он был запретным. 1989 запрет дерзко нарушили строители, которые оформляли станцию "Золотые ворота" в киевском метро", - сообщили в метрополитене.

Отмечается, что надпись "Слава Украине" была выложена коричневой смальтой на мозаичном фризе в вестибюле между эскалаторами: буквы - темнее, фон - светлее.

Со временем мозаика сильно потемнела. Теперь невооруженным глазом буквы не заметишь, поэтому история считалась городской легендой. Но несколько лет назад автор проекта интерьеров станции Вадим Жежерин подтвердил - надпись существует.

Несколькими годами раньше такое бы не прошло, но в СССР уже шла Перестройка. В сообщениях КГБ за 1989-1991 годы упоминаний о "диверсии" на "Золотых воротах" нет. Режим столкнулся с серьезными проблемами, и надпись уже не могла привлечь внимание спецслужб, отметили в метрополитене.

Напомним, лозунг "Слава Украине - Героям слава" впервые прозвучит 24 августа на параде ко Дню Независимости и станет официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины.