У метро Києва показали прихований напис "Слава Україні" радянських часів

КИЇВ. 13 серпня. УНН. На мозаїчному фризі у проміжному вестибюлі київського метрополітену є мозаїчний напис "Слава Україні!". Зараз його майже неможливо помітити, але протягом декількох років після відкриття станції його було дуже чітко видно, пише УНН з посиланням на прес-службу метрополітену.