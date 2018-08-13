У метро Києва показали прихований напис "Слава Україні" радянських часів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На мозаїчному фризі у проміжному вестибюлі київського метрополітену є мозаїчний напис "Слава Україні!". Зараз його майже неможливо помітити, але протягом декількох років після відкриття станції його було дуже чітко видно, пише УНН з посиланням на прес-службу метрополітену.
"Це гасло має столітню історію - у різних варіантах вигукувалося кількома поколіннями борців за незалежність. Як атрибут українського націоналізму в радянські часи воно було забороненим. 1989 року заборону зухвало порушили будівельники, які оформлювали станцію "Золоті ворота" у київському метро", - повідомили у метрополітені.
Зазначається, що напис "Слава Україні" був викладений коричневою смальтою на мозаїчному фризі у вестибюлі між ескалаторами: літери - темніші, фон - світліший.
З часом мозаїка сильно потемніла. Тепер неозброєним оком літери не помітиш, тож історія вважалася міською легендою. Але кілька років тому автор проекту інтер’єрів станції Вадим Жежерін підтвердив - напис існує.
Кількома роками раніше таке б не пройшло, але у СРСР вже тривала Перебудова. У повідомленнях КДБ за 1989-1991 роки згадок про "диверсію" на "Золотих воротах" немає. Режим зіткнувся з серйозними проблемами, і напис вже не міг привернути увагу спецслужб, відзначили у метрополітені.
Нагадаємо, гасло "Слава Україні - Героям слава" вперше пролунає 24 серпня на параді до Дня Незалежності і стане офіційним військовим вітання Збройних сил України.