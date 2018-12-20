В МЭРТ не исключили увеличения финансирования на закупку вооружения до 25 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Министерстве экономического развития и торговли не исключили, что будет увеличено финансирование на закупку вооружения и военной техники до 25 млрд грн. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, передает УНН.
"Что касается государственного оборонного заказа, то в текущем году около 21 млрд было направлено на закупку вооружения и военной техники, на опытно-конструкторские работы, на другие мероприятия. Сумма на 2019 год ориентировочно останется на этих цифрах. Возможно, будет увеличено приблизительно до 25 млрд грн", - рассказал чиновник.
Бровченко отметил, что в целом на оборону и безопасность в целом в бюджете предусмотрено около 200 млрд грн. Непосредственно на оборону из этой суммы выделяется около 3%.
Напомним, глава МЭРТ Степан Кубив анонсировал контракт для производства крылатой ракеты "Нептун".