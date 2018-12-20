У МЕРТ не виключили збільшення фінансування на купівлю озброєння до 25 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі не виключили, що буде збільшено фінансування на закупівлю озброєння і військової техніки до 25 млрд грн. Про це повідомив на підсумковій прес-конференції заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко, передає УНН.
"Що стосується державного оборонного замовлення, то в поточному році близько 21 млрд було спрямовано на закупівлю озброєння і військової техніки, на дослідно-конструкторські роботи, на інші заходи. Сума на 2019 рік орієнтовно залишиться на цих цифрах. Можливо, буде збільшено десь приблизно до 25 млрд грн", - розповів посадовець.
Бровченко зазначив, що загалом на оборону і безпеку загалом у бюджеті передбачено близько 200 млрд грн. Безпосередньо на оборону з цієї суми виділяється близько 3%.
Нагадаємо, голова МЕРТ Степан Кубів анонсував контракт для виробництва крилатої ракети "Нептун".