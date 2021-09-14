В мэрии Одессы против застройки прибрежных санаториев сирийским бизнесменом Киваном

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Киев  •  УНН

 • 19771 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В ближайшее время может начаться очередная высотная застройка земли в рекреационной зоне Одессы. Речь идет о территории санатория имени Чувырина на Французском бульваре и санатория “Черное море” на 14-й станции Большого Фонтана. Об этом 13 сентября на аппаратном совещании в мэрии заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов, пишет УНН.

По словам мэра, намерение осуществить застройку санаториев есть у компании “Кадорр” сирийского предпринимателя Аднана Кивана. Сегодня эта компания является лидером среди одесских застройщиков, имея на своем счету более пятидесяти реализованных средних и крупных объектов в разных частях города, в том числе и в рекреационной зоне.

“Мы отлично помним, как это все начиналось с санаторием "Россия“, где обещали построить медицинский исследовательский центр, пойдите посмотрите, что там сегодня находится. Потом был санаторий "Фонтан“ и другие санатории. Поэтому наша задача сегодня — не дать уничтожить очередные зеленые зоны и застроить их халабудами”, — сказал Труханов.

Мэр распорядился взять под контроль ситуацию и следить за развитием ситуации с санаториями “Черное море” и им. Чувырина.

Отметим, что в СМИ мэра Труханова и его окружение также связывают с компаниями, осуществляющими бесконтрольную застройку в разных частях Одессы. 

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