У мерії Одеси проти забудови прибережних санаторіїв сирійським бізнесменом Ківаном

За словами мера, намір здійснити забудову санаторіїв є у компанії "Кадорр" сирійського підприємця Аднана Ківана. Сьогодні ця компанія є лідером серед одеських забудовників, маючи на своєму рахунку понад п'ятдесят реалізованих середніх і великих об'єктів у різних частинах міста, у тому числі і в рекреаційній зоні.

"Ми чудово пам'ятаємо, як це все починалося з санаторієм "Росія", де обіцяли побудувати медичний дослідний центр, підіть подивіться, що там сьогодні. Потім був санаторій "Фонтан" та інші санаторії. Тому наше завдання сьогодні - не дати знищити чергові зелені зони і забудувати їх халабудами", - сказав Труханов.

Мер розпорядився взяти під контроль ситуацію і стежити за розвитком ситуації з санаторіями "Чорне море" та ім. Чувиріна.

Відзначимо, що в ЗМІ мера Труханова і його оточення також пов'язують з компаніями, що здійснюють безконтрольну забудову в різних частинах Одеси.