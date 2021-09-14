У мерії Одеси проти забудови прибережних санаторіїв сирійським бізнесменом Ківаном
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Найближчим часом може початися чергова висотна забудова землі в рекреаційній зоні Одеси. Йдеться про територію санаторію імені Чувиріна на Французькому бульварі і санаторію "Чорне море" на 14-й станції Великого Фонтану. Про це 13 вересня на апаратній нараді в мерії заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов, пише УНН.
За словами мера, намір здійснити забудову санаторіїв є у компанії "Кадорр" сирійського підприємця Аднана Ківана. Сьогодні ця компанія є лідером серед одеських забудовників, маючи на своєму рахунку понад п'ятдесят реалізованих середніх і великих об'єктів у різних частинах міста, у тому числі і в рекреаційній зоні.
"Ми чудово пам'ятаємо, як це все починалося з санаторієм "Росія", де обіцяли побудувати медичний дослідний центр, підіть подивіться, що там сьогодні. Потім був санаторій "Фонтан" та інші санаторії. Тому наше завдання сьогодні - не дати знищити чергові зелені зони і забудувати їх халабудами", - сказав Труханов.
Мер розпорядився взяти під контроль ситуацію і стежити за розвитком ситуації з санаторіями "Чорне море" та ім. Чувиріна.
Відзначимо, що в ЗМІ мера Труханова і його оточення також пов'язують з компаніями, що здійснюють безконтрольну забудову в різних частинах Одеси.