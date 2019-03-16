В сеть "слили" разговор Тимошенко и Коломойского

Судя по аудиозаписи, Тимошенко звонила, чтобы поздравить Коломойского с днем рождения.

"Привет, именинник! Поздравляю тебя с днем рождения! Хочу поблагодарить в твой день рождения все. За то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах", - сказал на русском голос, похожий на голос Юлии Тимошенко.

Она пожелала олигарху, чтобы его "оставили в покое", а также, чтобы "все худшее осталось позади в новом году".

В ответ Коломойский пидбадривающе сказал: "Мы же пока цели не достигнем - мы не успокоимся".

"Нет, это однозначно!", - одобрительно сказала политик.

"Я очень ценю то, что ты делаешь. Очень", - резюмировала Тимошенко, выразив надежду, что они скоро увидятся.

После этого абоненты попрощались: "Пока. Обнимаю крепко", - сказала Тимошенко. Олигарх взамен ответил: "Целую".

Как известно, это не первый "слитая" в сеть телефонный разговор Коломойского: ранее экс-глава ЦИК Михаила Охендовского записали в офисе "Укроп". Видео встречи Коломойского и Тимошенко тоже было в СМИ, как и фото Луценко с Коломойским в Амстердаме. Также в интернете можно найти разговора олигарха с депутатами Иванчуком из "Народного фронта" и Найемом из БПП.

Зато Коломойский отвергает заявления о том, что именно он записывает свои разговоры, а потом публикует их с "воспитательной" целью.

Напомним, ранее в фильме ВВС Зеленского и Тимошенко назвали кандидатами Коломойского.