У мережу “злили” розмову Тимошенко і Коломойського
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У мережі з’явилася приватна телефонна розмова, ймовірно, між лідером “Батьківщини” Юлією Тимошенко та олігархом Ігорем Коломойського. Відповідний запис, датований лютим 2019 року, оприлюднено 7 березня на британському сервісі Liveleak, який називають “сайтом зливів”, повідомляє УНН.
Судячи з аудіозапису, Тимошенко дзвонила, що привітати Коломойського з днем народження.
“Привіт, іменинник! Вітаю тебе з днем народження! Хочу подякувати в твій день народження за все. За те, що ти можеш бути справжнім другом і справжнім партнером у всіх найважливіших справах”, — сказав російською голос, схожий на голос Юлії Тимошенко.
Вона побажала олігарху, щоб йому “дали спокій”, а також, щоб “все найгірше залишилося позаду у новому році”.
У відповідь Коломойський підбадьоруюче сказав: “Ми ж поки мети не досягнемо — ми не заспокоїмося”.
“Ні, це однозначно!”, — схвально відповіла політик.
“Я дуже ціную те, що ти робиш. Дуже”, — резюмувала Тимошенко, висловивши надію, що вони скоро побачаться.
Після цього абоненти попрощалися: “Бувай. Обіймаю міцно”, — сказала Тимошенко. Олігарх натомість відповів: “Цілую”.
Як відомо, це не перша “злита” у мережу телефонна розмова Коломойського: раніше екс-главу ЦВК Михайла Охендовського записали в офісі “Укропу”. Відео зустрічі Коломойського і Тимошенко теж було в ЗМІ, як і фото Луценка з Коломойським в Амстердамі. Також в інтернеті можна знайти розмови олігарха з депутатами Іванчуком з “Народного фронту” і Найємом з БПП.
Натомість Коломойський відкидає заяви про те, що саме він записує свої розмови, а потім публікує їх з “виховною” метою.
Нагадаємо, раніше у фільмі ВВС Зеленського та Тимошенко назвали кандидатами Коломойського.