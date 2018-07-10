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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 61284 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128704 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 135937 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171851 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В Сеть выложили новое видео с Видой и лозунгом "Слава Украине"

В Сеть выложили новое видео с Видой и лозунгом "Слава Украине"

Киев  •  УНН

 • 16295 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Сети появилось новое видео с защитником сборной Хорватии Домагоя Видой, который говорит лозунг "Слава Украине!". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube канал Ultras Dynamo Kyiv TV.

В коротком видео Вида снова скандирует "Слава Украине!", попивая пиво передает привет владельцу киевского ресторана "Белград" Йовану, а потом поет югославскую песню Kafana je moja sudbina с Ивица Олич.

Ивица Олич - бывший игрок сборной Хорватии, который сейчас входит в тренерский штаб национальной команды.

Кроме "Слава Украине" Вида также говорит "Белград, горы".

Где и когда снято видео неизвестно, но в YouTube его выложили 9 июля и в руках у футболиста бутылка пива Bud - спонсора чемпионата мира по футболу в России.

При этом в описании к видео написано: "Хорваты празднуют победу над Россией".

Напомним, ранее в защиту хорватского футболиста Виды выступила Федерация футбола Украины. По словам президента ФФУ Павелко, в УЕФА и ФИФА от Украины были отправлены соответствующие письма с просьбой не наказывать Виду, так как он "имеет право выражать свое уважение Украине и украинским болельщикам". В ФИФА, тем временем, уже "рассмотрели" высказывания Виды и решили пока не применять к футболисту штрафных санкций, ограничившись вынесением предупреждения.

Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook и атаковали Twitter.

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