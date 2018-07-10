В Сеть выложили новое видео с Видой и лозунгом "Слава Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Сети появилось новое видео с защитником сборной Хорватии Домагоя Видой, который говорит лозунг "Слава Украине!". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube канал Ultras Dynamo Kyiv TV.
В коротком видео Вида снова скандирует "Слава Украине!", попивая пиво передает привет владельцу киевского ресторана "Белград" Йовану, а потом поет югославскую песню Kafana je moja sudbina с Ивица Олич.
Ивица Олич - бывший игрок сборной Хорватии, который сейчас входит в тренерский штаб национальной команды.
Кроме "Слава Украине" Вида также говорит "Белград, горы".
Где и когда снято видео неизвестно, но в YouTube его выложили 9 июля и в руках у футболиста бутылка пива Bud - спонсора чемпионата мира по футболу в России.
При этом в описании к видео написано: "Хорваты празднуют победу над Россией".
Напомним, ранее в защиту хорватского футболиста Виды выступила Федерация футбола Украины. По словам президента ФФУ Павелко, в УЕФА и ФИФА от Украины были отправлены соответствующие письма с просьбой не наказывать Виду, так как он "имеет право выражать свое уважение Украине и украинским болельщикам". В ФИФА, тем временем, уже "рассмотрели" высказывания Виды и решили пока не применять к футболисту штрафных санкций, ограничившись вынесением предупреждения.
Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook и атаковали Twitter.