У Мережу виклали нове відео з Відою і гаслом "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Мережі з'явилося нове відео із захисником збірної Хорватії Домагоєм Відою, який говорить гасло "Слава Україні!". Про це повідомляє УНН з посиланням на Youtube канал Ultras Dynamo Kyiv TV.
У короткому відео Віда знову скандує "Слава Україні!", попиваючи пиво передає привіт власнику київського ресторану "Белград" Йовану, а потім співає югославську пісню Kafana je moja sudbina з Івіцою Олічем.
Івіца Оліч - колишній гравець збірної Хорватії, який зараз входить до тренерського штабу національної команди.
Крім "Слава Україні" Віда також говорить "Белград, гори".
Де і коли знято відео невідомо, але в YouTube його виклали 9 липня і в руках у футболіста пляшка пива Bud - спонсора чемпіонату світу з футболу в Росії.
При цьому в описі до відео написано: "Хорвати святкують перемогу над Росією".
Нагадаємо, раніше на захист хорватського футболіста Віди виступила Федерація футболу України. За словами президента ФФУ Павелка, до УЄФА і ФІФА від України були відправлені відповідні листи з проханням не карати Віду, тому як він "має право висловлювати свою повагу Україні і українським уболівальникам". У ФІФА, тим часом, вже "розглянули" висловлювання Види і вирішили поки не застосовувати до футболіста штрафних санкцій, обмежившись винесенням попередження.
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