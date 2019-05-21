В сеть просочились личные данные почти 50 млн пользователей Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В сети обнаружили открытую базу данных, содержащую контактную информацию почти 50 миллионов пользователей соцсети Instagram, в том числе знаменитостей и брендов, передаёт УНН, ссылаясь на TechCrunch.
База данных, размещенная на Amazon Web Services, оставалась открытой и не имела пароля, что позволяло любому желающему заглянуть в неё. На момент написания статьи в базе насчитывались данные более 49 миллионов учётных записей соцсети - но с каждым часом она растет, пишет издание.
База данных якобы содержит общедоступные данные, извлеченные из учетных записей в Instagram, включая биографию пользователей, фото профиля, количество подписчиков и их геолокацию. Кроме того, сообщается, что в открытом доступе оказалась личная контактная информация пользователей, такая как адрес электронной почты и номер телефона владельца учетной записи Instagram.
Как сообщал УНН, ранее разработчики мессенджера WhatsApp обнаружили брешь, которая позволяла злоумышленникам удаленно устанавливать шпионское ПО на телефоны пользователей.