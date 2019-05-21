У мережу просочилися особисті дані майже 50 млн користувачів Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У мережі виявили відкриту базу даних, що містить контактну інформацію майже 50 мільйонів користувачів соцмережі Instagram, в тому числі знаменитостей і брендів, передає УНН, посилаючись на TechCrunch.
База даних, розміщена на Amazon Web Services, залишалася відкритою і не мала пароля, що дозволяло будь-якому охочому заглянути в неї. На момент написання статті в базі нараховувалися дані понад 49 мільйонів облікових записів соцмережі - але з кожною годиною вона зростає, пише видання.
База даних нібито містить загальнодоступні дані, витягнуті з облікових записів в Instagram, включаючи біографію користувачів, фото профілю, кількість передплатників і їх геолокацію. Крім того, повідомляється, що у відкритому доступі виявилася особиста контактна інформація користувачів, така як адреса електронної пошти та номер телефону власника облікового запису Instagram.
Як повідомляв УНН, раніше розробники месенджера WhatsApp виявили "дырку", яка дозволяла зловмисникам віддалено встановлювати шпигунські програми на телефони користувачів.