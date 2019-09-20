В Сети запустили трансляцию видео "штурма" "Зоны 51" в США

Согласно странице мероприятия в Facebook, “штурм” начнется в 12:00 (22:00 по киевскому времени) 20 сентября и будет идти в течение двух дней. Его планируют посетить 2,3 тысяч человек, еще 4,9 тысяч нажали на кнопку “Интересует” в Facebook.

Los Angeles Times сообщала, что 21-летний Метти Роберс придумал мероприятие в шутку, планируя разоблачить существование инопланетян. Он создал страницу 27 июня. К 1 июля, как пишет Los Angeles Times, его пост с предложением штурмовать военную базу собрал 600 лайков, через короткое время уже 3 тысячи. В общей сумме, отмечает издание, количество просмотров страницы достигло 2 млн.

Позже Роберс решил просто организовать музыкальный фестиваль Alienstock в ближайшем к “Зоне 51” городе Рэйчел в округе Линкольн. Робертс также предупредил тех, кто все же решится на “штурм”, что их могут ждать аресты. Телеканал 8 News Now сообщал, что в область “Зоны 51” направились полицейские и пожарные, которые будут дежурить там до окончания мероприятия.

Как пишет Business Insider, Федеральное управление гражданской администрации США на неделе закрыло воздушное пространство над “Зоной 51” в связи с предстоящим “штурмом” базы. Летать над этой территорией запретили вертолетам, частным самолетам, беспилотникам, медицинскому и пожарному транспорту. ВВС США, отмечает издание, попросили людей держаться подальше от объекта и вместо этого предложили им отправиться на музыкальный фестиваль в Лас-Вегасе.

Как сообщал УНН, голландцы получили в США по 10 суток в тюрьме за попытку попасть в “Зону 51”.