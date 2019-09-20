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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66212 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112437 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104255 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111148 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120030 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148462 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148795 просмотра

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В Сети запустили трансляцию видео "штурма" "Зоны 51" в США

В Сети запустили трансляцию видео "штурма" "Зоны 51" в США

Киев  •  УНН

 • 21069 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. На платформе YouTube запустили трансляцию “штурма” “Зоны 51” в штате Невада, где находится военно-испытательная база американских ВВС. Участники штурма надеются увидеть в этой зоне пришельцев, пишет УНН.

Согласно странице мероприятия в Facebook, “штурм” начнется в 12:00 (22:00 по киевскому времени) 20 сентября и будет идти в течение двух дней. Его планируют посетить 2,3 тысяч человек, еще 4,9 тысяч нажали на кнопку “Интересует” в Facebook.

Los Angeles Times сообщала, что 21-летний Метти Роберс придумал мероприятие в шутку, планируя разоблачить существование инопланетян. Он создал страницу 27 июня. К 1 июля, как пишет Los Angeles Times, его пост с предложением штурмовать военную базу собрал 600 лайков, через короткое время уже 3 тысячи. В общей сумме, отмечает издание, количество просмотров страницы достигло 2 млн.

Позже Роберс решил просто организовать музыкальный фестиваль Alienstock в ближайшем к “Зоне 51” городе Рэйчел в округе Линкольн. Робертс также предупредил тех, кто все же решится на “штурм”, что их могут ждать аресты. Телеканал 8 News Now сообщал, что в область “Зоны 51” направились полицейские и пожарные, которые будут дежурить там до окончания мероприятия.

Как пишет Business Insider, Федеральное управление гражданской администрации США на неделе закрыло воздушное пространство над “Зоной 51” в связи с предстоящим “штурмом” базы. Летать над этой территорией запретили вертолетам, частным самолетам, беспилотникам, медицинскому и пожарному транспорту. ВВС США, отмечает издание, попросили людей держаться подальше от объекта и вместо этого предложили им отправиться на музыкальный фестиваль в Лас-Вегасе.

Как сообщал УНН, голландцы получили в США по 10 суток в тюрьме за попытку попасть в “Зону 51”.

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