У Мережі запустили трансляцію відео "штурму" "Зони 51" в США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На платформі YouTube запустили трансляцію “штурму” “Зони 51” в штаті Невада, де розташована військово-випробувальна база американських ВПС. Учасники штурму сподіваються побачити в цій зоні прибульців, пише УНН.
Згідно сторінці заходу в Facebook, “штурм” розпочнеться о 12:00 (22:00 за київським часом) 20 вересня і буде йти в протягом двох днів. Його планують відвідати 2,3 тисячі осіб, ще 4,9 тисяч натиснули на кнопку “Цікавить” в Facebook.
Los Angeles Times повідомляла, що 21-річний Метті Роберс придумав захід жартома, плануючи викрити існування інопланетян. Він створив сторінку 27 червня. До 1 липня, як пише Los Angeles Times, його пост з пропозицією штурмувати військову базу зібрав 600 лайків, через короткий час вже 3 тисячі. У загальній сумі, відзначає видання, кількість переглядів сторінки досягло 2 млн.
Пізніше Роберс вирішив просто організувати музичний фестиваль Alienstock в найближчому до “Зоні 51” місті Рейчел в окрузі Лінкольн. Робертс також попередив тих, хто все ж таки зважиться на “штурм”, що їх можуть чекати арешти. Телеканал 8 News Now повідомляв, що в область “Зони 51” попрямували поліцейські і пожежні, які чергуватимуть там до закінчення заходу.
Як пише Business Insider, Федеральне управління цивільної адміністрації США на тижні закрив повітряний простір над “Зоною 51” в зв’язку з майбутнім “штурмом” бази. Літати над цією територією заборонили вертольотам, приватним літакам, безпілотникам, медичного і пожежного транспорту. ВВС США, відзначає видання, попросили людей триматися подалі від об’єкта і натомість запропонували їм відправитися на музичний фестиваль в Лас-Вегасі.
Як передавав УНН, голландці отримали в США по 10 діб у в’язниці за спробу потрапити в “Зону 51”.