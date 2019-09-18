Голландці отримали в США по 10 діб у в'язниці за спробу потрапити в "Зону 51"

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Американський суд засудив до 10 днів позбавлення волі кожного з двох голландців, які намагалися проникнути на засекречену військову базу ВПС США Homey Airport, більш відому як Зона 51 (Area 51). Про це повідомило у вівторок американське інформаційне агентство Associated Press (AP), передає УНН.