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Голландці отримали в США по 10 діб у в'язниці за спробу потрапити в "Зону 51"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Американський суд засудив до 10 днів позбавлення волі кожного з двох голландців, які намагалися проникнути на засекречену військову базу ВПС США Homey Airport, більш відому як Зона 51 (Area 51). Про це повідомило у вівторок американське інформаційне агентство Associated Press (AP), передає УНН.

За даними видання, блогери з Нідерландів Тіс Гранзір і Говерт Свейп, раніше звільнені під заставу в 500 доларів кожен, визнали себе винними в незаконному проникненні на територію, закриту для широкої публіки, і в незаконній парковці автомобіля. Суд в Лас-Вегасі засудив кожного голландця до 10 днів позбавлення волі, які можуть бути скорочені до трьох в разі згоди винних виплатити штраф у розмірі 2,28 тис. доларів кожен.

Прокуратура штату Невада застерегла блогерів від повторних спроб проникнути в Area 51. У цьому випадку покарання буде суворішим. 20-річний Гранзір і 21-річний Свейп ведуть кілька відеоблогів на YouTube про незвичайні і важкодоступні пам’ятки світу. Загальна кількість їх постійної аудиторії налічує десятки тисяч.

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Блогери змогли перетнути кордон зони, що охороняється на автомобілі і проїхати майже 5 км всередині неї. Під час затримання вони повідомили, що бачили дорожні знаки, що забороняють перебування на території, але це не відбило у них бажання розглянути пам’ятки зсередини. При огляді машини затриманих правоохоронці виявили відеокамери, ноутбуки і безпілотники.

Area 51 — поширена назва засекреченого об’єкту ВВС США в штаті Невада, на якому, за однією з версій, з 1955 року розробляються і випробовуються експериментальні авіаційні технології. Через підвищених заходів безпеки на базі багато прихильників теорій змов переконані, що саме там військові приховують докази існування інопланетних НЛО.

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У липні 2019 року користувачі Facebook створили спільноту, в якому обговорювали плани піти на штурм зони 20 вересня. Намір взяти участь в цій акції підтвердили 2 млн осіб, ще 1,5 млн були відзначені як зацікавлені. Після запиту Федерального бюро розслідувань США адміністратори групи погодилися провести фестиваль замість масового набігу на військову базу, проте на початку вересня захід було скасовано.

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