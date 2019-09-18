Голландцы получили в США по 10 суток в тюрьме за попытку попасть в "Зону 51"

По данным издания, блоггеры из Нидерландов Тис Гранзир и Говерт Свейп, ранее освобождены под залог в 500 долларов каждый, признали себя виновными в незаконном проникновении на территорию, закрытую для широкой публики, и в незаконной парковке автомобиля. Суд в Лас-Вегасе приговорил каждого голландца до 10 дней лишения свободы, которые могут быть сокращены до трех в случае согласия виновных выплатить штраф в размере 2,28 тыс. долларов каждый.

Прокуратура штата Невада предостерегла блоггеров от повторных попыток проникнуть в Area 51. В этом случае наказание будет суровым. 20-летний Гранзир и 21-летний Свейп ведут несколько видеоблогов на YouTube о необычных и труднодоступные достопримечательности мира. Общее количество их постоянной аудитории насчитывает десятки тысяч.

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Блогеры смогли пересечь границу охраняемой зоны на автомобиле и проехать около 5 км внутри нее. Во время задержания они сообщили, что видели дорожные знаки, запрещающие пребывание на территории, но это не отбило у них желание рассмотреть достопримечательности изнутри. При осмотре машины задержанных правоохранители обнаружили видеокамеры, ноутбуки и беспилотники.

Area 51 - распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. За повышенных мер безопасности на базе много сторонников теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетных НЛО.

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В июле 2019 года пользователи Facebook создали сообщество, в котором обсуждали планы пойти на штурм зоны 20 сентября. Намерение принять участие в этой акции подтвердили 2 млн человек, еще 1500000 были отмечены как заинтересованы. После запроса Федерального бюро расследований США администраторы группы согласились провести фестиваль вместо массового набега на военную базу, однако в начале сентября мероприятие было отменено.