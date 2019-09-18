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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50163 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109941 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101828 просмотра

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Голландцы получили в США по 10 суток в тюрьме за попытку попасть в "Зону 51"

Голландцы получили в США по 10 суток в тюрьме за попытку попасть в "Зону 51"

Киев  •  УНН

 • 16475 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Американский суд приговорил к 10 дням лишения свободы каждого из двух голландцев, которые пытались проникнуть на засекреченный военную базу ВВС США Homey Airport, более известную как Зона 51 (Area 51). Об этом сообщил во вторник американское информационное агентство Associated Press (AP), передает УНН.

По данным издания, блоггеры из Нидерландов Тис Гранзир и Говерт Свейп, ранее освобождены под залог в 500 долларов каждый, признали себя виновными в незаконном проникновении на территорию, закрытую для широкой публики, и в незаконной парковке автомобиля. Суд в Лас-Вегасе приговорил каждого голландца до 10 дней лишения свободы, которые могут быть сокращены до трех в случае согласия виновных выплатить штраф в размере 2,28 тыс. долларов каждый.

Прокуратура штата Невада предостерегла блоггеров от повторных попыток проникнуть в Area 51. В этом случае наказание будет суровым. 20-летний Гранзир и 21-летний Свейп ведут несколько видеоблогов на YouTube о необычных и труднодоступные достопримечательности мира. Общее количество их постоянной аудитории насчитывает десятки тысяч.

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Блогеры смогли пересечь границу охраняемой зоны на автомобиле и проехать около 5 км внутри нее. Во время задержания они сообщили, что видели дорожные знаки, запрещающие пребывание на территории, но это не отбило у них желание рассмотреть достопримечательности изнутри. При осмотре машины задержанных правоохранители обнаружили видеокамеры, ноутбуки и беспилотники.

Area 51 - распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. За повышенных мер безопасности на базе много сторонников теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетных НЛО.

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В июле 2019 года пользователи Facebook создали сообщество, в котором обсуждали планы пойти на штурм зоны 20 сентября. Намерение принять участие в этой акции подтвердили 2 млн человек, еще 1500000 были отмечены как заинтересованы. После запроса Федерального бюро расследований США администраторы группы согласились провести фестиваль вместо массового набега на военную базу, однако в начале сентября мероприятие было отменено.

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