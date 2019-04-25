Васали, прибульці і зелений тархун: у ЄС зібрали топ російських фейків про вибори в Україні

ukru
22 березня, 17:51 • 92108 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 131558 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 108529 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 108144 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100246 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103398 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152654 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168438 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155104 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 250987 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
6.6 м/с
32 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 46800 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 77186 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 33008 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 41825 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 28244 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 167390 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 250987 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213306 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 197984 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 164465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 62985 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59127 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74201 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 55783 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 85955 перегляди
Актуальне
Васали, прибульці і зелений тархун: у ЄС зібрали топ російських фейків про вибори в Україні

Васали, прибульці і зелений тархун: у ЄС зібрали топ російських фейків про вибори в Україні

Київ • УНН

 • 11660 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У неділю українці обрали нового президента: з 73% голосів виборців перемогу здобув Володимир Зеленський. Сама ж виборча кампанія в кінцевому підсумку була названа тріумфом демократії, коли навіть міжнародні спостерігачі назвали вибори найбільш "чистими" в історії країни. Україна заслуговує привітань не лише за успіх, якого не досягли багато інших країн СНД, а й за те, що вона зробила це, попри понад п'ять років війни, дезінформації та агресії з боку Росії, вважає оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій у межах кампанії "ЄС проти дезінформації", передає УНН.

Водночас, європейські експерти зробили висновок, що прокремлівські ЗМІ дотримуються явно протилежної думки.

Замість того, щоб хвалити Україну за її успіх, вони подвоїли зусилля із зображення країни корумпованою, нестабільною і контрольованою іноземними державами.

"На цьому тижні ми спостерігали подвоєні зусилля з делегітимізації результатів виборів - наприклад, помилкові твердження, що шести мільйонам українців було відмовлено в праві голосувати і що США контролюють обох кандидатів, а також переважаючі прокремлівські оповідання про нелегітимність уряду України, статус Криму і війну на сході України", - стверджують борці з дезінформацією.

Історії, що створюють альтернативну реальність про Україну, варіювалися від шаблонів до абсолютно абсурдних, вважають в ЄС.

Як завжди, російська машина зі створення фейкових новин стверджує, що "фашистський український режим" прийшов до влади в результаті "державного перевороту", що Росія не спровокувала війну на Донбасі і досі не має до цього жодного стосунку, і що саме США спровокували конфлікт у 2014 році. Що Крим вирішив "возз'єднатися" з Росією на "демократичному референдумі" і з тих пір став невід'ємною частиною країни, відзначили в StratCom у статті про фейки.

"Тим часом, Україна просто стала васальною державою Німеччини, яка, своєю чергою, є васалом США і не має істинного суверенітету. А ще абсурд: оскільки жоден з двох кандидатів в президенти України не покладе край насильству на Донбасі, єдиною надією на мир є обрання прибульця. Так, дійсно - прокремлівські ЗМІ швидше прикличуть інопланетного рятівника, ніж визнають відповідальність Росії і її провідну роль у війні", - йдеться в аналізі борців з дезінформацією того, про що пише російська машина зі створення фейкових новин.

Приниження і висміювання політичних кандидатів є звичайною тактикою Кремля в періоди виборів, вважають європейські аналітики.

За їх словами, прикладом цієї тактики може служити опитування, опубліковане на сайті, що стверджує, що він належить українській організації зі спостереження за виборами, де закликали вибирати між "шоколадом" і "зеленим тархуном". Як вияснили в ЄС, публічного запису про цю організацію не існує - сайт, який опублікував "опитування", був зареєстрований лише 4 квітня, всього за кілька тижнів до виборів.

"Нарешті, прокремлівське висвітлення виборів у ЗМІ не було б повним без "єврейської змови". Нам кажуть, що як президент Зеленський буде контролюватися США і Ізраїлем завдяки Ігорю Коломойському, його головному спонсору і ізраїльській маріонетці", - заявляють аналітики.

Ще вони помітили, що, у той же час, російська пропаганда не робить жодних спроб узгодити такі свої заяви з суперечливим, давнім своїм наративом про те, що український режим є "фашистським".

Як повідомляв УНН, 24 квітня посольство України в Чеській Республіці зажадало вибачень від чеського видання Český rozhlas Plus за публікацію про Зеленського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,681.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,013.43