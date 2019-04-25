Васали, прибульці і зелений тархун: у ЄС зібрали топ російських фейків про вибори в Україні

Водночас, європейські експерти зробили висновок, що прокремлівські ЗМІ дотримуються явно протилежної думки.

Замість того, щоб хвалити Україну за її успіх, вони подвоїли зусилля із зображення країни корумпованою, нестабільною і контрольованою іноземними державами.

"На цьому тижні ми спостерігали подвоєні зусилля з делегітимізації результатів виборів - наприклад, помилкові твердження, що шести мільйонам українців було відмовлено в праві голосувати і що США контролюють обох кандидатів, а також переважаючі прокремлівські оповідання про нелегітимність уряду України, статус Криму і війну на сході України", - стверджують борці з дезінформацією.

Історії, що створюють альтернативну реальність про Україну, варіювалися від шаблонів до абсолютно абсурдних, вважають в ЄС.

Як завжди, російська машина зі створення фейкових новин стверджує, що "фашистський український режим" прийшов до влади в результаті "державного перевороту", що Росія не спровокувала війну на Донбасі і досі не має до цього жодного стосунку, і що саме США спровокували конфлікт у 2014 році. Що Крим вирішив "возз'єднатися" з Росією на "демократичному референдумі" і з тих пір став невід'ємною частиною країни, відзначили в StratCom у статті про фейки.

"Тим часом, Україна просто стала васальною державою Німеччини, яка, своєю чергою, є васалом США і не має істинного суверенітету. А ще абсурд: оскільки жоден з двох кандидатів в президенти України не покладе край насильству на Донбасі, єдиною надією на мир є обрання прибульця. Так, дійсно - прокремлівські ЗМІ швидше прикличуть інопланетного рятівника, ніж визнають відповідальність Росії і її провідну роль у війні", - йдеться в аналізі борців з дезінформацією того, про що пише російська машина зі створення фейкових новин.

Приниження і висміювання політичних кандидатів є звичайною тактикою Кремля в періоди виборів, вважають європейські аналітики.

За їх словами, прикладом цієї тактики може служити опитування, опубліковане на сайті, що стверджує, що він належить українській організації зі спостереження за виборами, де закликали вибирати між "шоколадом" і "зеленим тархуном". Як вияснили в ЄС, публічного запису про цю організацію не існує - сайт, який опублікував "опитування", був зареєстрований лише 4 квітня, всього за кілька тижнів до виборів.

"Нарешті, прокремлівське висвітлення виборів у ЗМІ не було б повним без "єврейської змови". Нам кажуть, що як президент Зеленський буде контролюватися США і Ізраїлем завдяки Ігорю Коломойському, його головному спонсору і ізраїльській маріонетці", - заявляють аналітики.

Ще вони помітили, що, у той же час, російська пропаганда не робить жодних спроб узгодити такі свої заяви з суперечливим, давнім своїм наративом про те, що український режим є "фашистським".

Як повідомляв УНН, 24 квітня посольство України в Чеській Республіці зажадало вибачень від чеського видання Český rozhlas Plus за публікацію про Зеленського.