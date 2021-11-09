В сети сообщили, что в Кривом Роге умерли 11 пациентов на ИВЛ во время отключения света. Полиция опровергает
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Кривом Роге полиция провела проверку информации, которую распространили блогеры, о том, что в больницы города во время отключения света умерли 11 пациентов, которые находились на ИВЛ. Этот факт не подтвердился. Об этом сообщили в полиции Криворожского районного управлении полиции, передаетУНН.
Детали
Отмечается, что 9 ноября во время мониторинга сети Интернет, в одном из телеграмм каналов, работники полиции обнаружили информацию общественно-резонансного характера. Так в сообщении говорилось о смерти 11 пациентов, больных “Covid-19”, вследствие отключения электроснабжения в помещении одной из больниц Криворожского района.
Данная информация была зарегистрирована в порядке, предусмотренном действующим законодательством и начата проверка.
В ходе проверки правоохранители установили, что в указанную в уведомлении дату, отключений электроэнергии в больнице не происходило, также массовых смертей пациентов не зафиксировано.
Добавим
Сейчас проверка продолжается.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 3,1 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 ноября, - почти 19 тысяч, рост почти на половину по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализированы за сутки при этом около 3 тысяч человек, что меньше, чем накануне. Антирекорд летальных исходов - 833.