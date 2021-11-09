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У мережі повідомили, що у Кривому Розі померли 11 пацієнтів на ШВЛ під час відключення світла. Поліція спростовує

Київ • УНН

 • 30217 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Кривому Розі поліція провела перевірку інформації, яку поширили блогери, про те, що в лікарні міста під час відключення світла померли 11 пацієнтів, які перебували на ШВЛ. Цей факт не підтвердився. Про це повідомили у поліції Криворізького районного управління поліції, передає УНН.

У мережі повідомили, що у Кривому Розі померли 11 пацієнтів на ШВЛ під час відключення світла. Поліція спростовує

Деталі

Зазначається, що 9 листопада під час моніторингу мережі Інтернет, в одному із телеграм каналів, працівники поліції виявили інформацію суспільно-резонансного характеру. Так в повідомленні йшлося про смерті 11 пацієнтів, хворих на “Covid-19”, внаслідок вимкнення електропостачання в приміщені однієї з лікарень Криворізького району.

Дана інформація була зареєстрована в порядку передбаченим чинним законодавством та розпочато перевірку.

В ході перевірки правоохоронці встановили, що у вказану в повідомленні дату, виключень електроенергії у лікарні не відбувалося, також масових смертей пацієнтів не зафіксовано.

Додамо

Наразі перевірка триває.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 3,1 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 листопада, - майже 19 тисяч, зростання майже на половину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому близько 3 тисяч осіб, що менше, ніж напередодні. Антирекорд летальних випадків - 833.

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