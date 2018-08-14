В сети показали момент обрушения моста на севере Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В сети появилось видео с моментом обрушения части автомобильного моста, которым проходила платная автомагистраль A10, у города Генуя на севере Италии, передает УНН.
Часть моста Моранди на автомагистрали A10 рухнула, по предварительной информации, из-за деформации конструкций.
На видео - момент падения части моста.
Напомним, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обрушился пролет автомобильного моста длиной около сотни метров. Сообщается о десятках погибших.