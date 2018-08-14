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В сети показали момент обрушения моста на севере Италии

Киев • УНН

 • 37478 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В сети появилось видео с моментом обрушения части автомобильного моста, которым проходила платная автомагистраль A10, у города Генуя на севере Италии, передает УНН.

В сети показали момент обрушения моста на севере Италии

Часть моста Моранди на автомагистрали A10 рухнула, по предварительной информации, из-за деформации конструкций.

На видео - момент падения части моста.

Напомним, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обрушился пролет автомобильного моста длиной около сотни метров. Сообщается о десятках погибших.

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