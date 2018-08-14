У мережі показали момент обвалу мосту на півночі Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії, передає УНН.
Частина мосту Моранді на автомагістралі A10 рухнула, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій.
На відео - момент падіння частини мосту.
Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного моста довжиною близько сотні метрів. Повідомляється про десятки загиблих.