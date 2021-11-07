В Мелитополе нашли труп новорожденного мальчика в мусорном баке

Цитата

“7 ноября около 09:30 в дежурную часть Мелитопольского районного управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в мусорном баке по улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли тело ребенка”, — говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители выехали на место происшествия.

“Полицейскими установлено, что двое местных жителей в мусорном баке возле одного из многоэтажных домов по улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли полимерный пакет, в котором находилось полотенце, в которое было завернуто тело ребенка. Следственно-оперативной группой обнаружен труп новорожденного ребенка (мальчика) без признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти ребенка тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы”, — отмечается в сообщении.

В полиции сообщили, что после проведения сотрудниками Мелитопольского РУП первоочередных следственных действий в Единый реестр досудебных расследований материалы внесены по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка с дополнительной отметкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Все оперативные подразделения руководством Мелитопольского районного управления полиции направлены на установление личности женщины, которая родила ребенка и всех обстоятельств данного происшествия.

Дополнение

В Днепре в выгребной яме нашли младенца. Тело было обнаружено на территории домовладения его матери.