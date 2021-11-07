У Мелітополі знайшли труп новонародженого хлопчика у сміттєвому баку

Цитата

“7 листопада близько 09:30 до чергової частини Мелітопольського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у сміттєвому баку по вулиці Ярослава Мудрого у Мелітополі знайшли тіло дитини”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Правоохоронці виїхали на місце події.

“Поліцейськими встановлено, що двоє місцевих мешканців в сміттєвому баку біля одного із багатоповерхових будинків по вулиці Ярослава Мудрого у Мелітополі знайшли полімерний пакет, в якому знаходився рушник, в який було загорнуто тіло дитини. Слідчо-оперативної групою виявлено труп новонародженої дитини (хлопчика) без ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті дитини тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи”, — зазначається в повідомленні.

У поліції повідомили, що після проведення співробітниками Мелітопольського РУП першочергових слідчий дій до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали внесено за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини з додатковою відміткою "нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Усі оперативні підрозділи керівництвом Мелітопольського районного управління поліції скеровано на встановлення особи жінки, яка народила дитину і всіх обставин даної події.

Доповнення

У Дніпрі у вигрібній ямі знайшли немовля. Тіло було виявлено на території домоволодіння його матері.