В Мелитополе похищенных горожан держат в гаражах и помещениях комендатур - мэр

Детали

По словам городского головы, рашисты организуют застенки и места несвободы в каждом захватившем населенном пункте.

"В Мелитополе похищенных горожан и жителей района держат в гаражах и помещениях многочисленных комендатур и полиции. Из гражданских граждан пытками и угрозами выбивают признание в терроризме и нацизме в угоду пропагандистам кремля", - написал Федоров в Telegram.

Он добавил, что такое же место содержания пленных, по данным Генштаба, обнаружено в Пологах.

"... оккупанты держали военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, которых обвиняли в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.

Как видим, пытать, убивать и воровать – вот главные задачи "спецоперации" рф", - резюмировал Федоров.

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