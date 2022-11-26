У Мелітополі викрадених містян тримають у гаражах та приміщеннях комендатур - мер

Деталі

За словами міського голови, рашисти організовують катівні і місця несвободи в кожному населеному пункті, який захопили.

"У Мелітополі викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції. З цивільних громадян тортурами і погрозами вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі на догоду пропагандистам кремля", - написав Федоров у Telegram.

Він додав, що таке ж місце утримання полонених, за даними Генштабу, виявлено в Пологах.

"... окупанти тримали військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких звинувачували у співпраці з силовими структурами України.

Як бачимо, катувати, вбивати і красти - ось головні задачі "спецоперації" рф", - резюмував Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мелітополі війська рф масово захоплюють у полон цивільних та катують струмом - мер