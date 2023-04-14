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В Мелитополе прогремел сверхмощный взрыв возле железнодорожного депо, там россияне концентрируют технику - мэр

В Мелитополе прогремел сверхмощный взрыв возле железнодорожного депо, там россияне концентрируют технику - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе сегодня утром прогремел сверхмощный взрыв возле железнодорожного депо. Там враг концентрирует свою технику, боеприпасы и на базе депо разместил ремонтную базу. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Утро для врага также началось совсем не хорошо. Начались взрывы, сверхмощный взрыв, который слышали не только в Мелитополе, но и в окрестных селах. Этот взрыв был вблизи железнодорожной дороги, железнодорожного депо. Детали сообщим позже, но мы четко знаем, что именно в том месте враг концентрирует свою вражескую технику, боеприпасы и на базе депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала, но скорее всего еще где-то они не могут проследить за техникой безопасности и не полностью разрушена эта база», - сказал Федоров.

Детали

Также он рассказал о вчерашних взрывах в городе.

«Взрывы начались вчера после обеда. Они начались в городе примерно в 12:00, когда весь город услышал взрывы, и тогда, скорее всего, сработала вражеская система ПВО, которая расположена среди жилых кварталов. Много раз мы уже сообщали о том, что после ее работы страдают окружающие дома, и обломки этих ракет просто падают на улицы города», - отметил мэр.

Кроме того, он сообщил, что вчера оккупанты устроили перестрелку между собой.

«Следующая череда взрывов произошла примерно в 21:00, когда вблизи нашего аэродрома мелитопольского начались автоматные очереди, перестрелки между собой. Скорее всего, в очередной раз что-то подразделения армии врага между собой не поделили, а после этого также начались взрывы и продолжились перестрелки. Все это происходило в течение нескольких часов во временно оккупированном Мелитополе», - рассказал Федоров.

Дополнение

13 апреля в Мелитополе жители слышали взрыв и звуки стрельбы.

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