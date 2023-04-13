У Мелітополі гучно: жителі чули вибух та стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Мелітополі жителі чули вибух та звуки стрілянини. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"У Мелітополі знову гучно: вдруге за день. Жителі фіксують одиночний вибух і стрільбу у північній частині міста", - написав Федоров.
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Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 590 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.