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У Мелітополі гучно: жителі чули вибух та стрілянину

У Мелітополі гучно: жителі чули вибух та стрілянину

Київ • УНН

 • 678548 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Мелітополі жителі чули вибух та звуки стрілянини. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"У Мелітополі знову гучно: вдруге за день. Жителі фіксують одиночний вибух і стрільбу у північній частині міста", - написав Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від Запорізької лінії фронту до Мелітополя щонайменше три лінії оборони рф - Федоров

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 590 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.

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