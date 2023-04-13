В Мелитополе громко: жители слышали взрыв и стрельбу

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"В Мелитополе снова шумно: второй раз за день. Жители фиксируют одиночный взрыв и стрельбу в северной части города", - написал Федоров.

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 590 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.