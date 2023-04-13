В Мелитополе громко: жители слышали взрыв и стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Мелитополе жители слышали взрыв и звуки стрельбы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"В Мелитополе снова шумно: второй раз за день. Жители фиксируют одиночный взрыв и стрельбу в северной части города", - написал Федоров.
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Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 590 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.