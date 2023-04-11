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Від Запорізької лінії фронту до Мелітополя щонайменше три лінії оборони рф - Федоров

Від Запорізької лінії фронту до Мелітополя щонайменше три лінії оборони рф - Федоров

Київ • УНН

 • 1979036 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Від Запорізької лінії фронту до тимчасово окупованого Мелітополя щонайменше три російські лінії оборони, а в деяких місцях навіть чотири. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

«На жаль за останній рік у ворога була можливість підготуватися й сьогодні ми можемо говорити, що від Запорізької лінії фронту до тимчасово окупованого Мелітополя щонайменше три лінії оборони, а в деяких місцях навіть чотири. Що стосується обладнання цих фортифікаційних споруд. То різні з них по різному обладнанні», - повідомив Федоров.

За його словами, це не єдині фортифікаційні споруди, які ворог підготував для оборони тимчасово окупованої Запорізької області й безпосередньо Мелітополя.

«Буквально три тижні тому вони почали будувати ще чергову партію укриттів. Наприклад, на межі Донецької та Запорізької областей та на межі Запорізькою та Херсонською область. Також ще одну фортифікаційну споруду, четверту вони почали на межі між селищем Мирне та Терпіння, а це в 5-7 кілометрах від Мелітополя. Тож ми бачимо тенденцію, що вони готуються до оборони нашого міста», - розповів Федоров.

Окрім того, росіяни продовжують будувати фортифікаційні споруди із іншої сторони Мелітополя, безпосередньо на шляху від Мелітополя до Криму.

Федоров зазначив, що окупанти знищують дерева Старобердянського лісництва Мелітопольського району і переправляють ліс кругляк через Мирне.

Доповнення

Окупанти риють на Запоріжжі "окоп-рекордсмен" та мінують територію через страх контрнаступу.

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