Окупанти риють на Запоріжжі "окоп-рекордсмен" та мінують територію через страх контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти вирили "рекордний" 70-кілометровий окоп та мінують територію через страх українського контрнаступу. Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Це через страх контрнаступу (риють "окоп-рекордсмен" - ред.). Саме тому вони там так облаштовують свої позиції, будують фортифікації. Найприкріше, що вони зараз дуже активно почали мінувати територію, причому не знаю, чи складаються карти мінних полів, щоб потім можна було розмінувати", - розповів Дмитрашківський.
Доповнення
Центр журналістських розслідувань у результаті вивчення супутникових знімків Sentinel-2 повідомив про споруджений росіянами мега-окоп завдовжки понад 70 кілометрів на Запоріжжі.
Воєнна розвідка України фіксує різке зростання кількості загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя, як на полі бою так і в межах проекту "Хочу жить".