Оккупанты роют в Запорожской области "окоп-рекордсмен" и минируют территорию из-за страха контрнаступления

Цитата

"Это из-за страха контрнаступления (роют "окоп-рекордсмен" - ред.). Именно поэтому они там так обустраивают свои позиции, строят фортификации. Самое обидное, что они сейчас очень активно начали минировать территорию, причем не знаю, составляются ли карты минных полей, чтобы потом можно было разминировать", - рассказал Дмитрашковский.

Дополнение

Центр журналистских расследований в результате изучения спутниковых снимков Sentinel-2 сообщил о сооруженном россиянами мега-окопе длиной более 70 километров на Запорожье.

Военная разведка Украины фиксирует резкий рост количества захватчиков, которые стремятся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, как на поле боя так и в рамках проекта "Хочу жить".