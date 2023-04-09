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Оккупанты роют в Запорожской области "окоп-рекордсмен" и минируют территорию из-за страха контрнаступления

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Российские оккупанты вырыли "рекордный" 70-километровый окоп и минируют территорию из-за страха украинского контрнаступления. Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Это из-за страха контрнаступления (роют "окоп-рекордсмен" - ред.). Именно поэтому они там так обустраивают свои позиции, строят фортификации. Самое обидное, что они сейчас очень активно начали минировать территорию, причем не знаю, составляются ли карты минных полей, чтобы потом можно было разминировать", - рассказал Дмитрашковский.

Дополнение

Центр журналистских расследований в результате изучения спутниковых снимков Sentinel-2 сообщил о сооруженном россиянами мега-окопе длиной более 70 километров на Запорожье.

Военная разведка Украины фиксирует резкий рост количества захватчиков, которые стремятся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, как на поле боя так и в рамках проекта "Хочу жить".

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