Налякані майбутнім українським контрнаступом окупанти масово здаються в полон - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Воєнна розвідка України фіксує різке зростання кількості загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя, як на полі бою так і в межах проекту «Хочу жить», повідомляє Головне управління розвідки МО України в Telegram, пише УНН.
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"У межах українського державного проекту «Хочу жить» у березні 2023 року зафіксували понад 3000 звернень. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники", - повідомив речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко.
Деталі
Воєнна розвідка України також констатує активізацію здачі окупантів у полон безпосередньо на полі бою.
"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", - йдеться в повідомлені.
ГУР МО України також нагадує про регулярне різноманітне харчування у таборах для військовополонених та інші переваги Женевських конвенцій, "але водночас ― про звуження вікна можливостей".
Доповнення
Українська розвідка попросила мешканців тимчасово окупованого Криму і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів, а також подякувала "за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів".
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