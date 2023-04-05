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У ГУР закликали мешканців Криму й надалі повідомляти про розташування окупаційних сил та засобів

У ГУР закликали мешканців Криму й надалі повідомляти про розташування окупаційних сил та засобів

Київ • УНН

 • 549472 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українська розвідка попросила мешканців тимчасово окупованого Криму і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів, передає УНН з посиланням на ГУР.

Цитата

«ГУР МО України звертається до мешканців тимчасово окупованого Криму щодо співпраці з Силами оборони України. Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів!» - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також підтримка, наближають українську Перемогу.

Також розвідка попросила і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:

• пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

• складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

• точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

• місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

• штабів та пунктів управління окупаційними військами;

• місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Доповнення

4 квітня в окупованому Криму повідомляли про нову нічну "бавовну".

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю Крим.Реалії, що війна триватиме, поки не звільнять Крим.

«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», - сказав Подоляк.

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