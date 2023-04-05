У ГУР закликали мешканців Криму й надалі повідомляти про розташування окупаційних сил та засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українська розвідка попросила мешканців тимчасово окупованого Криму і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів, передає УНН з посиланням на ГУР.
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«ГУР МО України звертається до мешканців тимчасово окупованого Криму щодо співпраці з Силами оборони України. Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів!» - йдеться в повідомленні.
У ГУР зазначили, що рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також підтримка, наближають українську Перемогу.
Також розвідка попросила і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:
• пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
• складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
• точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
• місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
• штабів та пунктів управління окупаційними військами;
• місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
Доповнення
4 квітня в окупованому Криму повідомляли про нову нічну "бавовну".
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю Крим.Реалії, що війна триватиме, поки не звільнять Крим.
«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», - сказав Подоляк.