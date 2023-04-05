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В ГУР призвали жителей Крыма и в дальнейшем сообщать о расположении оккупационных сил и средств

Киев • УНН

 • 549472 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинская разведка попросила жителей временно оккупированного Крыма и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Цитата

«ГУР МО Украины обращается к жителям временно оккупированного Крыма о сотрудничестве с Силами обороны Украины. Жители Крыма, спасибо вам за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов!» - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что решимость военно-политического руководства Украины, украинского общества и Сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также поддержка, приближают украинскую Победу.

Также разведка попросила и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

• пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

• складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

• точек размещения, хранения и ремонта военной техники;

• мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);

• штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

• мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Дополнение

4 апреля в оккупированном Крыму сообщали о новом ночном "хлопке".

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Крым.Реалии, что война будет продолжаться, пока не освободят Крым.

«Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, который является математически выверенным. Я еще раз говорю, нет у россии достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны, абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма», - сказал Подоляк.

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