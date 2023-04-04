В окупованому Криму повідомляють про нову нічну "бавовну"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Армянську у тимчасово окупованому Криму близько другої години ночі місцеві жителі чули кілька гучних звуків, схожих на вибухи, повідомили місцеві телеграм-канали, пише УНН.
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За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», кажуть, що нібито безпілотники атакували покинуту ферму, де розташовувалися російські військові, внаслідок чого виникла пожежа. У чаті одного з кримських телеграм-каналів місцеві жителі також повідомляли, що чули кілька вибухів.
Окупанти ситуацію відразу не прокоментували.
Нагадаємо
Наприкінці березня у Джанкої після серії вибухів частково зникло світло.