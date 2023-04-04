В оккупированном Крыму сообщают о новом ночном "хлопке"

Детали

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», говорят, что якобы беспилотники атаковали заброшенную ферму, где располагались российские военные, в результате чего возник пожар. В чате одного из крымских телеграм-каналов местные жители также сообщали, что слышали несколько взрывов.

Оккупанты ситуацию сразу не прокомментировали.

Напомним

В конце марта в Джанкое после серии взрывов частично пропал свет.