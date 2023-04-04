В оккупированном Крыму сообщают о новом ночном "хлопке"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Армянске во временно оккупированном Крыму около двух часов ночи местные жители слышали несколько громких звуков, похожих на взрывы, сообщили местные телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», говорят, что якобы беспилотники атаковали заброшенную ферму, где располагались российские военные, в результате чего возник пожар. В чате одного из крымских телеграм-каналов местные жители также сообщали, что слышали несколько взрывов.

Оккупанты ситуацию сразу не прокомментировали.

Напомним 

В конце марта в Джанкое после серии взрывов частично пропал свет.

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